Contributi alle famiglie per i canoni di locazione e per l’abbattimento dei costi sostenuti per la Tari nell’anno 2023. Al via i bandi comunali

Arezzo, 5 marzo 2024 – "Confermiamo il bando per l’abbattimento dei costi tari e introduciamo la novità di quello per gli affitti intervenendo a supporto delle famiglie che fino ad oggi hanno fatto affidamento sul fondo nazionale affitti, quest’anno non riconfermato dal governo Meloni". Lo sottolinea la sindaca del Comune di Talla Eleonora Ducci, in vista della pubblicazione dei due nuovi importanti bandi. L’amministrazione comunale ha dato infatti il via a due avvisi pubblici per l’assegnazione di contributi destinati alle famiglie residenti nel territorio comunale con l’obiettivo di abbattere il costo sostenuto nel 2023 per il servizio rifiuti solidi urbani (Tari) e per pagamento dei canoni di locazione riferiti all’anno 2023. Il Comune ha ritenuto di pubblicare i bandi con fondi propri alla luce del mancato finanziamento da parte del Governo, con la Legge di bilancio 2023, del Fondo statale per il sostegno al contributo affitti di cui alla L. 431/98. "Lo scopo dell’amministrazione - continua la Sindaca - non è però solo quello di sopperire a una mancanza del governo ma anche di rispondere a una esigenza delle famiglie tallesi favorendo la loro permanenza nel comune anche con un sostegno economico, vista la scarsità sul territorio di alloggi popolari per i quali invece quest’anno come mai in precedenza c’è stato un alto numero di domande” . Per ottenere l'erogazione dei contributi è necessario essere residenti nel Comune di Talla, e presentare una certificazione dalla quale risulti un ISEE 2023 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a Euro 11.031,00, oltre alle specifiche disposizioni previste dai relativi bandi visionabili sul sito web del comune. DOMANDA - Le domande per entrambi i contributi dovranno pervenire al Comune di Talla, con le modalità indicate nel bando entro giovedì 4 aprile 2024 ore 12.00.

MODALITÀ ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - Le domande di contributo, corredate dalla relativa documentazione di comprova, devono essere presentate online mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del Comune di Talla all’indirizzo [email protected] o consegnate presso la sede del Comune di Talla nei giorni e negli orari di apertura, entro le ore 12.00 del 4 Aprile 2024. Il Comune di Talla mette a disposizione un servizio di assistenza digitale e tutoraggio nella compilazione della domanda, su appuntamento, ( da richiedere telefonando al 0575 597512 ) per i cittadini che, in modo autonomo, non sono in grado di compilare e presentare le domande nel rispetto di quanto sopra riportato, perché sprovvisti di strumentazione elettronica, come pc, smartphone o tablet.