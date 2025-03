Arezzo, 28 marzo 2025 – Consiglio Comunale 27 marzo, comunità energetica e pratiche urbanistiche

Sulla prima comunità energetica aretina solidale è intervenuta una modifica statutaria “resasi necessaria – ha sottolineato l’assessore Marco Sacchetti – per il sopraggiungere di adeguamenti e disposizioni normative che hanno comportato la revisione degli atti costitutivi contenuti nella precedente delibera consiliare del giugno 2023. Noi continuiamo a credere in questa che è un’opportunità a costo zero per condividere i consumi. Il territorio aretino sarà coinvolto nei prossimi anni da importanti investimenti in impianti fotovoltaici a terra e il rischio insito in questo che di fatto si configura come consumo di suolo è che non ci siano ritorni utili per il territorio. La comunità energetica può dunque diventare lo strumento per intraprendere un’interlocuzione con gli investitori per far sì che la suddetta comunità possa beneficiare di parte dell’energia elettrica prodotta con il fotovoltaico”. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli e 2 astenuti.

L’assessore Francesca Lucherini ha illustrato la pratica relativa all’immobile di Tortaia ospitante fino a inizio un centro commerciale e un supermercato: “gli attuali proprietari, come sapete, in questi ultimi mesi hanno proceduto a chiudere la struttura e sono venuti in Comune, illustrando una revisione della distribuzione degli spazi al primo piano, prefigurando l’eventualità di ospitarvi uffici e servizi. Ci è stato inoltre chiesto, in funzione propedeutica, di eliminare l’uso pubblico della galleria e del corridoio, lasciandolo ovviamente per il parcheggio. Come contributo per questa modifica della convenzione, il Comune otterrà 97.000 euro circa. Siamo favorevoli a questa operazione perché speriamo che sia la partenza di un percorso di mantenimento e di rivitalizzazione dell’immobile”. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli.

“Siamo contenti che l’area sia partita a tutti gli effetti”. Così l’assessore Francesca Lucherini ha introdotto la pratica, poi approvata dall’assemblea, sullo scalo merci di Indicatore dove “sei aziende nel 2025 andranno a implementare il comparto. Per meglio rispondere alle esigenze legate all’attività delle ditte, è previsto lo spostamento del parcheggio, che torna dov’era concepito nel progetto originario, risultando più vicino all’abitato e alla futura rotatoria che verrà realizzata in fondo allo stesso scalo merci”.