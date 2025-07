Arezzo, 25 luglio 2025 – Consegnato oggi il 70° treno del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Toscana.

Si raggiunge così il 70% della fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal Contratto di Servizio con la Regione Toscana, che contribuiscono al rinnovo della flotta dei treni metropolitani e regionali.

A presentare il nuovo treno nella stazione di Firenze Santa Maria Novella: Maria Annunziata Giaconia Direttore Operations Regionale Trenitalia ed Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, insieme a Stefano Baccelli, Assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti e Andrea Giorgio, Assessore Mobilità e Viabilità del Comune di Firenze.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO TRENO A DOPPIO PIANO ELETTRICO

Il nuovo treno elettrico è composto da sei carrozze a doppio piano, si caratterizza per gli oltre 700 posti a sedere, più spazio per i viaggiatori nelle sedute, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone.

VIDEO SORVEGLIANZA E INFORMAZIONI

50 videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, caratterizzano l’impronta ecologica di questo nuovo treno.

PERSONE A RIDOTTA MOBILITA’

Presenti 4 postazioni per persone con disabilità, collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

I mezzi sono costruiti in modo facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità.

TRAPORTO BICICLETTE

18 posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere.

Il Contratto di Servizio stipulato tra Trenitalia e Regione Toscana, valido fino al 2034, con un investimento di 1,3 miliardi di euro (di cui 912,6 milioni per nuovo materiale rotabile, 128,9 finanziati da Regione Toscana e 783,7 da Trenitalia) prevede in totale 100 nuovi treni.

L’arrivo di questi nuovi convogli oltre a rinnovare la flotta e ridurre drasticamente l’età media dei mezzi, consente di migliorare gli standard qualitativi per una mobilità sempre più confortevole e sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Con il treno presentato oggi sale a 24 il numero dei treni elettrici a doppio piano arrivati in Toscana a cui si aggiungono 19 elettrici mono piano e 27 treni ibridi a tripla alimentazione già entrati in servizio.

Entro il 2027 arriveranno ulteriori 16 treni di cui 5 treni elettrici a doppio piano, 3 treni ibridi a tripla alimentazione, 6 treni elettrici a 200 km/h e 2 locomotive, mentre gli ulteriori 14 sono previsti entro il 2030.

Per incentivare l’utilizzo del treno è stato attivato su tutte le linee della Toscana (ad eccezione delle linee Siena-Grosseto, Siena-Chiusi e Lucca-Pontremoli, che saranno attive da inizio agosto) il “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale.

Questa tecnologia permette di acquistare il biglietto poggiando la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch direttamente alle validatrici in stazione si in partenza che in arrivo.

Con i Link del Regionale il viaggio prosegue oltre la stazione per raggiungere le più ricercate località turistiche, e non solo, con bus, navi, traghetti. Grazie a questo servizio in Toscana si possono raggiungere le località di: Cortona Centro, Montepulciano Centro, S. Gimignano Centro Storico, Isola d’Elba, Prato Vecchio e Sinalunga, Porto S. Stefano, Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia, Castiglione-Riva del Sole, Pisa Aeroporto e Barberino Outlet.