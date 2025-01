Conferenza di inizio anno a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 16 gennaio 2025 – Archiviato il 2024, il Comune di Castiglion Fiorentino - amministrato per la terza volta consecutiva dal Sindaco Mario Agnelli - individua alcuni punti programmatici per lo sviluppo della Città nei prossimi anni.

Si parte con il sindaco Mario Agnelli che ha tra le sue deleghe anche quella all’Urbanistica e all’Assetto del Territorio.

• Il 2025 auspichiamo sia l’anno della svolta per il futuro dell’area dell’EX ZUCCHERIFICIO;

• Porremo sempre più attenzione alla conservazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale e potremo contare sulla presto recuperata CHIESA DI SANT'AGOSTINO che sarà utilizzabile anche per inziative culturali;

• Confidiamo di organizzare nel nuovo quinquennio una MOSTRA SU BARTOLOMEO DELLA GATTA dal momento che ad oggi non ci siamo mai riusciti;

• Oltre al lavoro fatto su un prodotto di punta del nostro territorio e di tutta la Valdichiana come l’olio extra vergine di oliva, punteremo anche sul VINO come strumento di promozione del territorio;

• Avremo la possibilità di PROMUOVERE LA NOSTRA CITTÀ E LE SUE ECCELLENZE tra cultura, tradizione, sviluppo innovativo e genio del Made in Italy grazie ad un finanziamento contenuto nella Legge di Bilancio da 150.000 euro proposto dalla Fondazione Leanprove;

“La nostra agenda non sarà condizionata in alcun modo dalle linee politiche e programmatiche né della Provincia né del Capoluogo, come non lo è mai stata”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “Ascolteremo tutti, come abbiamo sempre fatto, ma non saremo servi di nessuno”, conclude Agnelli.

Devis Milighetti, Vice Sindaco che ha tra le sue deleghe quelle sui Lavori Pubblici, Protezione Civile e PNRR, Turismo e Tributi.

• Il 2025 sarà un anno intenso dal punto di vista delle OPERE PUBBLICHE. Tra i più significativi sicuramente l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico su Via Cupa, il nuovo manto erboso di ultima generazione allo Stadio Faralli, il recupero dell'ex Mattatoio Comunale, la nuova Scuola per l'Infanzia nel complesso della Ghizzi, il nuovo centro sportivo polifunzionale di Montecchio oltre che almeno tre interventi di efficientemento che interessano edifici sportivi e scuole;

• Dopo i dati del 2024 che vedono un incremento delle presenze, proseguiremo dal punto di vista TURISTICO, potenziando le iniziative che consentono la destagionalizzazione del turismo con una calendarizzazione di un programma di eventi sportivi all'area aperta e al turismo esperienziale;

• Vogliamo stimolare anche insediamenti commerciali, artigianali e industriali e ciò avverrà anche attraverso la leva TRIBUTARIA. Per il 2025 intanto è prevista una riduzione dell'80% dell'IMU per i fondi commerciali all'interno del centro storico che saranno presi in locazione per l'apertura di nuove attività.

Alessandro Concettoni che tra le deleghe ha quelle sul Bilancio, Terzo Settore e Frazioni.

• L’attenta ed oculata gestione conferma la virtuosità del nostro Comune, confermando un BILANCIO solido, ben strutturato, e con tempi medi di ben al di sotto del limite imposto per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni. Prova ne sia l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 con oltre 60 giorni di anticipo rispetto alla vigente scadenza.

• Nella nostra comunità esistono molte ASSOCIAZIONI peraltro molto attive con costanti iniziative durante tutto il corso dell’anno, che ovviamente vogliamo valorizzare e potenziare: Cercheremo di mettere a disposizione un ulteriore sede e promuoveremo una serie di iniziative per riaffermare il senso di appartenza dei Circoli e delle frazioni attraverso inziative, sociali, culturali e sportive.

• La sicurezza dei cittadini è un tema sempre più sentito ed è per che questo che vogliamo incrementare la videosorveglianza, nei centri urbani ma anche nelle FRAZIONI.

Stefania Franceschini che ha tra le sue deleghe quelle alle Politiche Sociali e alla Scuola.

• Creazione CENTRO PER LE FAMIGLIE/SCUOLA PER GENITORI. Uno spazio dedicato a famiglie e ragazzi con il fine di supportare e cercare di fornire ai genitori strumenti che li facilitino nel loro ruolo, attraverso anche l'incentivazione dell'incontro tra bisogni e servizi territoriali in ambito familiare.

• Attivazione di PASTI A DOMICILIO per persone fragili e prive di una rete familiare.

• Attivazione SERVIZIO DI TRASPORTO DI "RETE DEBOLE" con la finalità di avvicinare il territorio periferico a quello centrale, attraverso il collegamento di aree finora non servite dal trasporto pubblico locale, con alcune mete di maggior interesse ed utilità come stazione ferroviaria, mercato settimanale e Casa della Salute.

Massimiliano Lachi che tra le sue deleghe ha quelle della cultura e del Sistema Museale.

• Proseguire nella valorizzazione e nel potenziamento dell'AREA MUSEALE migliorando l’accessibilità e la sicurezza e potenziando il sistema di videosorveglianza. introduzione dell’ingresso a pagamento per i non residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino per garantire una maggiore apertura;

• Rilanciare il CASTIGLIONI FILM FESTIVAL con l’arricchimento della rassegna dedicata ai documentari realizzati dai più giovani, offrendo la possibilità di fare proiezioni di film in più sale e creare un appuntamento invernale che sia da anteprima al festival estivo;

• Continuare il processo di valorizzazione del TEATRO COMUNALE “MARIO SPINA” utilizzandolo maggiormente. Sfrutteremo, allo stesso tempo, nuovi spazi per la cultura come Santa Chiara, San Lazzo e Santucce. Sviluppare, incentivandola e promuovendola, un’attività convegnistica in questi spazi. Rilanciare gli stati generali della cultura. Punteremo ancora sull’iniziativa Uno, Nessuno, Centomila, che ha avuto un successo esponenziale.

Francesca Sebastiani che tra le sue deleghe ha quelle dell’Ambiente delle Energie Rinnovabili e della Promozione e Valorizzazione dei Prodotti del Territorio.

• Riorganizzazione complessiva dei servizi con l’obiettivo di superare il 70% di RACCOLTA DIFFERENZIATA. Sostituzione dei vecchi cassonetti con nuovi contenitori stradali (campane) e ampliamento delle schermature di pregio già installate nel centro storico per ricoprire e mimetizzare i bidoncini, migliorando il decoro urbano. Continuare nel monitoraggio e la prevenzione per ridurre gli abbandoni, con azioni sostenibili e mirate per un territorio sempre più virtuoso.

• Proseguire nel percorso già tracciato delle COMUNITÀ ENERGETICHE, in sinergia con le aziende del territorio e i cittadini, che potranno partecipare ad azione collettiva e collaborativa per affrontare la transizione energetica già in atto. Contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili e accesso agli incentivi.

• Continuare, in sinergia con le imprese locali, nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti del territorio: a partire dall’OLIO EXTRA VERGONE DI OLIVA, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, sostenendo il progetto pilota della CARTA DEGLI OLI. Proseguire nella valorizzazione delle aziende del nostro territorio con progetti di formazione scolastica professionale affinché si formino nuove figure nel settore artigianale e industriale.