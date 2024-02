Confcooperative, servizio civile: 78 posti disponibili in Toscana

Firenze, 1 febbraio 2024 – Sono 78 i posti disponibili nelle coop di Confcooperative Toscana rivolti ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati a fare il servizio civile e che potranno aiutare adulti fragili, migranti o disabili, organizzare attività culturali ed educative per bambini, supportare i servizi della Misericordia di Firenze. I due programmi e i cinque progetti di Confcooperative coinvolgono le province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Lucca, Prato e Siena.

I programmi e i progetti di Confcooperative Toscana

Nell’ambito del programma ‘Quasi amici 2023’, in coprogrammazione con il Consorzio Zenit – sede locale dei Salesiani per il sociale, i progetti sono quelli delle ‘Abilità condivise’ – 11 posti, di cui 3 riservati a giovani con minori opportunità, ovvero con Isee uguale o inferiore a 15mila euro – e dell’Intervento della Misericordia 2023, per 19 posti, di cui 5 riservati a giovani con minori opportunità. Per quanto riguarda, invece, il programma ‘La Gabbianella e il gatto 2023’, il progetto ‘Crescere insieme 2023’ offre 20 posti, di cui 7 riservati a giovani con minori opportunità. Sono 12, di cui 3 riservati ai giovani con minori opportunità, i volontari richiesti per il progetto ‘Giovani insieme 2023’, mentre ‘Piccole storie 2023’, progetto del settore dei nidi e servizi per l’infanzia, ha disponibile 17 posti, di cui 4 riservati ai giovani con minori opportunità.

Bando e requisiti

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Confcooperative Toscana ha attivato uno sportello gratuito su prenotazione (scrivere una mail a [email protected]).

Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

La presidente Confcooperative: “Il 15% dei giovani che fa servizio civile da noi trova subito lavoro”

Subito dopo aver terminato l’anno di servizio civile in una delle cooperative aderenti a Confcooperative Toscana, il 15% dei giovani trova subito lavoro. Il 40% invece riprende il percorso di studi che aveva interrotto. Sono i dati che emergono dai questionari diffusi tra i partecipanti al servizio civile nei progetti promossi sul territorio da Confcooperative Toscana.

“Il servizio civile non è una parentesi nella vita dei giovani, ma è un’esperienza in cui mettere le basi per il proprio futuro. E’ un’occasione di arricchimento per i giovani che possono conoscere da vicino il mondo cooperativo, per i beneficiari dei progetti che incontrano persone motivate e per le cooperative che si arricchiscono con nuove forze e idee”, commenta Claudia Fiaschi presidente di Confcooperative Toscana.