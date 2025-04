Conclusa la stagione teatrale al Wanda Capodaglio

Arezzo, 10 aprile 2025 – Conclusa la stagione teatrale al Teatro Wanda Capodaglio

Un "arrivederci" ricco di nuove prospettive per il futuro

Con Massimo Dapporto e Fabio Troiano in Pirandello Pulp è calato il sipario sull’ultimo spettacolo che ha concluso la stagione teatrale al Teatro Capodaglio di Castelfranco di Sopra, nel comune di Castelfranco Piandiscò. È stato un meraviglioso viaggio attraverso storie che hanno toccato il cuore e la mente.

L’Assessore alla cultura e turismo Antonella Grassi ringrazia tutti gli abbonati e tutti gli spettatori, che, con la loro presenza e calore, hanno reso ogni serata unica.

“A ogni applauso, a ogni risata, a ogni silenzio condiviso, si è percepito il battito del pubblico, vera anima del teatro. Un grazie speciale lo vorrei rivolgere a Fondazione Toscana Spettacolo, agli attori, agli artisti e a tutte le persone che dietro le quinte, con dedizione e passione, hanno reso possibile ogni spettacolo, a Conkarma, agli impiegati, tecnici e operai del nostro comune. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Il nostro teatro non si ferma mai: se anche oggi il sipario si chiude, è solo per aprirsi, domani, su nuove storie, nuove emozioni, nuove esperienze da offrire e vivere insieme. Ci mettiamo subito al lavoro per preparare la nuova stagione e per rendere il nostro Teatro sempre più bello e accogliente.

Grazie per essere stati con noi in questa stagione veramente straordinaria! Vi aspettiamo alla prossima, con nuovi spettacoli e nuovi orizzonti da esplorare. Intanto vi auguriamo una buona estate, vi invitiamo a tenere sempre accesa la luce della cultura e dell’arte e vi aspettiamo alle nostre iniziative culturali estive. Arrivederci al prossimo sipario!”