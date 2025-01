Comune di Sansepolcro vincitore del bando “Accessibilità Universale”

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Il Comune di Sansepolcro ha ottenuto un importante riconoscimento dalla Regione Toscana, risultando vincitore del bando “Accessibilità Universale”. Il progetto presentato, intitolato "Uno per tutti, tutti per uno", si propone di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la riqualificazione del quartiere San Paolo e il suo collegamento con il centro storico, in un’ottica di inclusione sociale e accessibilità per tutti.

Il progetto mira a eliminare le barriere architettoniche e sensoriali esistenti, rendendo i percorsi pedonali più sicuri, agevoli e inclusivi. L’intervento si inserisce nelle linee guida del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) adottato dal Comune e risponde alle esigenze espresse dai residenti, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità, agli anziani e alle famiglie. Il finanziamento ottenuto è pari a 100mila euro ai quali saranno aggiunti 20mila euro da parte del comune, per un importo totale dei lavori di 120mila euro.

Grazie a questo progetto, il quartiere San Paolo, che conta circa 1.274 abitanti, di cui oltre il 30% composto da persone anziane, beneficerà di infrastrutture moderne e funzionali. I lavori prevedono:

La revisione e l’adeguamento dei marciapiedi e delle strade interne, oggi caratterizzati da dislivelli e ostacoli che ne limitano l’utilizzo.

La creazione di percorsi pedonali in linea con i principi di wayfinding, per garantire una mobilità chiara e sicura.

Un ambiente più accessibile e accogliente, con spazi pubblici che promuovano l’inclusione sociale e la partecipazione collettiva.

L’obiettivo del progetto è quello di costruire un ambiente urbano inclusivo, che favorisca il movimento a piedi e riduca la dipendenza dai veicoli motorizzati, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a rafforzare il legame tra il quartiere San Paolo e il centro storico di Sansepolcro.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta di saper vincere dei bandi di finanziamento, cosa che permette di attirare importanti introiti per la nostra città.” Queste le parole dell’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi che prosegue sottolineando che “Questa volta interverremo nel quartiere di San Paolo per creare un’accessibilità protetta e sicura per i cittadini che potranno percorrere serenamente il tratto dal quartiere al centro storico. Il ringraziamento va all’ufficio lavori pubblici del comune di Sansepolcro e l’ingegnere Alessio Boncompagni che gratuitamente ha prestato la propria opera nel coadiuvare l’ufficio nella redazione del progetto. Sottolineo inoltre la proficua collaborazione con il consigliere del PD Filippo Polcri per l’individuazione degli interventi da realizzare. Questa è la riprova che quando la politica si interpreta nel segno della collaborazione e del lavoro e non in quello della polemica o della denigrazione, si è capaci di dialogare costruttivamente fra tutte le forze politiche, ottenendo così risultati importanti per la città.”

Grazie a questa importante iniziativa, il Comune di Sansepolcro conferma il proprio impegno per uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo, mettendo al centro i bisogni di tutta la cittadinanza.