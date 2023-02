Buon compleanno Massimo Troisi: oggi avrebbe 70 anni. Il ricordo di un genio

Massimo Troisi (foto Ansa)

Firenze, 19 febbraio 2023 – “La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve!”. “Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci”. “C'è chi sostiene che per raccontare belle storie basta guardarsi attorno. Io non ci credo, perché se così fosse i vigili urbani sarebbero tutti Ingmar Bergman.” “Diamo sempre la colpa alla fame: lamenti, vigliaccherie, delitti... di chi è la colpa? Della fame. Sarebbe vero se chi non c'ha fame si comportasse bene, ma non mi sembra.” Sono solo alcune delle tante perle che Massimo Troisi ci ha lasciato. Oggi avrebbe festeggiato 70 anni se un "cuore matto" non ce lo avesse portato via nella livida notte del 4 giugno 1994. Da poche ore aveva concluso le riprese del suo ultimo film (il "Postino") ed era a casa della sorella Annamaria al Lido di Ostia, quando fu stroncato all'età di 41 anni da un attacco cardiaco conseguente all'ennesimo episodio di febbre reumatica. Il paradosso è che quella notte non ha fissato soltanto la data di una tragedia umana, ma lo ha reso immortale nella sua eterna giovinezza. Non possiamo pensare oggi a Massimo come a un quieto settantenne, perché la...