Clearwater affianca Zentiva nell'acquisizione di 5 marchi storici di Aboca nel settore dell'automedicazione con prodotti naturali

Arezzo, 18 giugno 2025 – Clearwater, tra le principali società indipendenti di corporate finance in Europa, focalizzata sul mid market, ha assistito Zentiva, portfolio company di Advent e leader nella produzione e sviluppo di farmaci generici e soluzioni terapeutiche di alta qualità a prezzi accessibili, nell'acquisizione di cinque marchi storici di Aboca, storica azienda italiana focalizzata su prodotti farmaceutici 100% naturali.

Clearwater, che ha supportato Zentiva nell'individuazione della target, ha agito in qualità di Financial Advisor con un team composto dal Managing Partner Niccolò Querci, dall'Associate Stefano Goldberg e dall'Analyst Leonardo Moretti.

I cinque nuovi marchi che a partire dal 30 giugno 2025 faranno parte del catalogo Zentiva - Propol2 EMF, Ruscoven, Serenil, Fisiodepur e Finocarbo – aumentare la leadership della società nei settori rivolti alla cura delle vie respiratorie, dell'apparato circolatorio e dei disturbi del sonno. Oltre ai mercati già presidiati di Italia, Spagna e Francia, l'accordo consentirà di inserirsi sempre più anche in Portogallo, Polonia, Romania e Grecia.

Zentiva è un'azienda paneuropea con sede a Praga e 7 filiali oltre a 31 controllate distribuite in 35 paesi, sia europei sia extraeuropei. Ha un bacino di utenza di oltre 100 milioni di persone nel mondo e dispone di propri impianti di ricerca e produzione. Nel 2024 ha concluso oltre 75 accordi di sviluppo commerciale per rafforzare il proprio catalogo di prodotti.