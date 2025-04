Arezzo, 29 aprile 2025 – Cinni, il rifugio per gatti sta rischiando la chiusura: l'appello per raccogliere fondi. C'è un posto speciale, un paradiso per i gatti ad Arezzo, forse troppo poco conosciuto che ospita circa 100 mici che qualcuno ha abbandonato, lasciato per motivi di salute, che non era più benvoluto in famiglia e che qui ha trovato cibo, cure, calore e coccole. Si tratta del rifugio per gatti Cinni. Un posto che però ha bisogno di noi perché purtroppo le risorse economiche sono sempre meno.

Il rifugio Cinni infatti lancia un grido d'allarme e invita alle donazioni: “guardiamo negli occhi questi mici un po' meno fortunati dei nostri e con una mano nel cuore AIUTIAMOLI perché tutto questo non abbia fine” dicono i volontari diffondendo l'Iban intestato a Cinni Rifugio per gatti

IT64B0760114100000059616250.