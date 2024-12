Ciclismo, la morte di Crescenzo D'Amore. Gareggiò 3 anni in Toscana

Pomigliano d’Arco, 1 dicembre 2024 - La notizia della morte del napoletano Crescenzo D’Amore, ex corridore fino ai professionisti, ha destato profondo dolore anche in Toscana, regione nella quale gareggiò per 3 anni. Stanotte a Pomigliano d’Arco in Campania, è stato trovato nella sua vettura morto, non si sa se per un malore è andato a sbattere o perché è uscito di strada. Su questo saranno le autorità competenti a fare luce.

Classe 1979, D’Amore indossò anche la maglia di Campione del Mondo juniores nel 1997 sul traguardo spagnolo di San Sebastian, quando gareggiava in quella stagione proprio in Toscana con la Polisportiva Vianova Madigan di Pieve a Nievole. L’anno dopo come Under 23 il passaggio al gruppo sportivo Grassi di Poggio a Caiano che era in quella stagione abbinato alla Vellutex di Casini di Quarrata. Nel 1999 in maglia Grassi Mapei fece parte anche della Nazionale Azzurra in Germania conquistando 4 vittorie e vari piazzamenti. Il passaggio nei professionisti avvenne nel 2000 con la Mapei-Quick Step, con cui in stagione si aggiudicò una tappa alla Vuelta in Argentina. Difese poi i colori della Cage-Olmo, dell’Acqua & Sapone, della OTC Doors Lauretana. S’impose in una tappa della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali e disputò anche due Giri d’Italia, ottenendo due terzi in altrettante tappe.

Nel 2007 cessò l’attività che riprese nel professionismo nel 2011 con la maglia dell'Androni Giocattoli, per chiudere definitivamente la sua esperienza nel mondo del ciclismo nella primavera di quell’anno. Nel 2017 gli avevano diagnosticato un linfoma per cui aveva dovuto affrontare anni di cure. Atleta estroso e brillante, le sue doti migliori sapeva esprimerle in volata.