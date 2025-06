Arezzo, 6 giugno 2025 – Cibi, giocattoli e piccoli oggetti tra le cause di soffocamento, l'importanza di imparare le manovre salvavita

Incontro organizzato dai tre nidi di Cortona per martedì 10 giugno dalle ore 16.30 presso la Casa di Paese

Cibi, giocattoli, oggetti di piccole dimensioni presenti in casa possono rappresentare un rischio per i bambini più piccoli. L'ingestione accidentale di un corpo estraneo non è un evento così raro e il soffocamento è una fra le principali cause di morte per i bambini fino ai 4 anni.

Conoscere le manovre di disostruzione pediatrica è una competenza che tutti i genitori, i nonni, educatori e coloro che si occupano dei più piccoli dovrebbero avere, dal momento che saper agire con prontezza e lucidità può essere decisivo nella tutela di una vita.

I tre nidi d'infanzia comunali di Cortona, gestiti da Polis società cooperativa sociale, con il patrocinio del Comune di Cortona e dell'associazione Auser di Cortona, organizzano un incontro di educazione sanitaria per martedì 10 giugno, dalle ore 16.30 alle ore 18, presso la Casa di Paese (sede Auser) di Terontola (via dei Combattenti 3).

L'incontro sarà incentrato sulla disostruzione pediatrica, con dimostrazioni e possibilità di provare concretamente le manovre su manichini di lattanti, bambini e con un simulatore per persone adulte.

Terranno il corso due formatori della scuola di alta specializzazione Hands for life international training center, rilasciando gratuitamente degli attestati di partecipazione ai presenti.