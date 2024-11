Cia, problemi di accesso al credito per le imprese

Arezzo, 18 novembre 2024 – La difficoltà di accesso al credito rappresenta spesso un problema per le imprese agricole, non solo per il sostegno agli investimenti, ma anche, soprattutto in questo periodo storico, per un supporto alla liquidità aziendale, messa a dura prova dalla diminuzione o, in alcuni casi, dalla mancanza di reddittività dovuta a una pluralità di cause: dalle difficoltà di mercato, ai fenomeni meteorologici, agli assalti della fauna selvatica.

Proprio questo tema, che in alcune circostanze può essere tanto grave da minare il proseguimento dell’attività delle aziende, è al centro dell’iniziativa rivolta al mondo agricolo, in programma ad Arezzo.

Il 21 novembre infatti “Agri-Evoluzione”, il ciclo di incontri di formazione informazione realizzato da Cia Arezzo in collaborazione con CCIAA Arezzo e Siena, propone un approfondimento volto a promuovere l’educazione finanziaria in agricoltura dal titolo “Imprese piccole, scelte grandi”.

L’appuntamento inizia alle ore 17 alla Casa delle Energie, in via Leone Leoni 1.

Dopo l’introduzione del direttore di Cia Arezzo Massimiliano Dindalini e i saluti del Presidente della CCIAA Massimo Guasconi, la parola passerà a Francesco Sferra e a Roberto Ercoli della Banca d’Italia che illustreranno il tema “La finanza per le piccole imprese”.

Seguirà l’intervento di Domenico Di Menno Di Bucchianico, Responsabile Ufficio Concessioni e Rilasci di Ismea su “Strumenti finanziari Ismea e accesso al credito”.

Sono poi previsti i contributi di Emanuele Fontana, Responsabile Marketing Agriagro Credit Agricole Italia, per la valutazione del merito creditizio delle aziende agricole, e di Marco Randellini, Direttore CCIAA Arezzo Siena, che offrirà una fotografia del rapporto piccole imprese e credito nella provincia di Arezzo.

Quindi sarà la volta di Emanuele Cappellini, Responsabile Nazionale CIA Credito che farà il punto su inflazione e tassi di interesse, prima delle conclusioni della presidente Cia Arezzo Serena Stefani.

Saranno graditi i quesiti e le considerazioni posti dagli imprenditori agricoli presenti all’iniziativa.