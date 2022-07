Chiamate indesiderate dai call center, ecco come bloccarle su cellulare e telefono fisso

Firenze, 27 luglio 2022 – Stop al telemarketing molesto sul proprio cellulare. Da oggi, 27 luglio, tutti i cittadini possono iscrivere gratis il proprio numero nel pubblico registro delle opposizioni, che fino ad ora conteneva solo i numeri fissi e indirizzi postali. In questo modo, gli operatori telefonici, consultando il registro, escluderanno dalle loro chiamate i recapiti presenti sull'elenco, pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4 % del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente.

Abbiamo fatto una prova sul campo e la procedura di iscrizione via web (una delle tre modalità consentite) è risultata molto semplice e rapida. Dopo qualche problema sul sito www.registrodelleopposizioni.it, le cui pagine si caricavano lentamente, siamo riusciti in cinque minuti ad iscrivere i numeri di telefono fisso e di cellulare al registro. In sintesi, con Spid o senza, si entra nel sistema, che chiede di inserire il numero o i numeri su cui non si vogliono ricevere telefonate per offerte e promozioni. Quindi, viene richiesto di verificare i numeri inseriti chiamando un numero (0642986415) e aspettando che cada la linea. Infine, dopo due spunte per il consenso e il captcha da inserire, la pratica è avviata. Sarà elaborata in un giorno e in 15 giorni le pressanti chiamate al cellulare saranno probabilmente solo un ricordo. Ecco, in dettaglio, come funziona.

La principale novità è quella che con il nuovo Rpo, il registro pubblico delle opposizioni, il cittadino può revocare i consensi, dati prima dell'iscrizione, alle chiamate sul proprio numero di cellulare. L’iscrizione al registro annulla anche i consensi per la cessione a terzi dei propri dati, motivo per cui spesso il cittadino non conosce chi può contattarlo né verso chi esercitare direttamente il proprio diritto di revoca. La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate, dette 'robocall'. Una volta iscritto il numero nel Rpo, si potranno ricevere solo chiamate di telemarketing dai soggetti con i quali il cittadino ha un contratto attivo o cessato da non più di 30 giorni (per esempio i propri gestori delle utenze telefoniche o energetiche). Ad ogni modo, è sempre facoltà del cittadino annullare anche i consensi a queste chiamate pubblicitarie, rivolgendosi direttamente alle società interessate. Inoltre, dopo l’iscrizione al Rpo si potranno ricevere chiamate da soggetti a cui verrà rilasciato un succcessivo consenso, il quale potrà essere comunque annullato rinnovando l’opposizione.

Tra le altre innovazioni del servizio riservate al cittadino c’è anche la funzionalità della revoca selettiva, cioè la possibilità di revocare l’opposizione per specifici operatori da cui si intende invece ricevere chiamate promozionali.

Il registro pubblico delle opposizioni esteso ai cellulari continua a essere valido anche per la posta cartacea, sebbene rimanga limitato solamente agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici. Con l’iscrizione al Rpo Postale non si riceverà la pubblicità cartacea nominativa dagli operatori di marketing che utilizzano per i contatti gli elenchi telefonici pubblici.

Per iscrivere il proprio numero di telefono al registro sono disponibili tre modalità di iscrizione: web, telefono ed email. Inoltre, la procedura di iscrizione è stata semplificata rispetto alla versione precedente e ora è necessario comunicare solamente il numero di telefono, dimostrandone il possesso grazie a una verifica da effettuare interagendo con i sistemi del registro. L'iscrizione può essere fatta via web, compilando un apposito modulo elettronico sul sito, per telefono chiamando dalla numerazione che si intende iscrivere il numero verde 800 957766 dalle utenze fisse e lo 06 42986411 dai cellulari, o per email compilando un apposito modulo pdf editabile disponibile sul sito e inviandolo a [email protected]

Le richieste di iscrizione al Rposono gestite entro un giorno lavorativo dall’invio e diventano pienamente efficaci in 15 giorni per il marketing telefonico e 30 per quello postale.