Chef nel mirino, Benedetta Rossi contro gli hater. Enrica Della Martira: “E’ solo invidia”.

Firenze, 9 maggio 2023 - “Purtroppo i ‘criticoni’ sono ad ogni angolo. Si tratta di persone invidiose, che sui social sfogano la loro frustrazione. Io non so se al posto di Benedetta Rossi avrei fatto la stessa cosa. Per fortuna ricevo poche critiche. Capita che di fronte ad una valanga di brutti commenti la pazienza finisca”. Con Enrica Della Martira, chef, blogger, in onda su Food Network con ‘Pasta, orto e fantasia’ e, soprattutto, molto nota per essere arrivate terza a Masterchef 3, commentiamo quel che è accaduto alla popolare conduttrice televisiva, che per la prima volta si è scagliata via social contro gli hater che deridono i suoi milioni di follower che preparano "piatti economici e veloci con prodotti del discount".

Enrica, anche a te è capitato qualcosa di simile?

“Beh, ovvio. Una volta avevo postato una foto con una fedina al dito e subito qualcuno mi ha ‘rimproverata’ perchè non si cucina con gli anelli. Appena c’è una ‘sbavatura’, i leoni da tastiera sentono l’esigenza di farsi sentire. Chi critica i mestoli di legno, chi non accetta che assaggi dal mestolo. Ma in quel caso io è come se stessi cucinando a casa mia! E, dunque, faccio quel che facciamo tutti. Ben diverso, ovvio, quando sono a lavoro”.

Ignori i criticoni oppure replichi?

“Nel mio ‘piccolo’ ho davvero pochi commenti negativi. Mi ritengo molto fortunata. Lì per lì quando mi trovo di fronte a commenti sgarbati mi fa un po’ rabbia e mi verrebbe voglia di rispondere. Ma lascio stare e vado oltre. Insomma, ignoro. Solo una volta ho bloccato un follower, perchè era molto offensivo nei confronti miei e di chi mi stava difendendo”.

Possibile che si arrivi a criticare chi compra i surgelati o le scatolette di tonno?

“Purtroppo tutto nasce dall’invidia. Benedetta Rossi è seguitissima proprio perchè mostra ricette semplici da replicare. La mia cucina è già un po’ più di nicchia. Ma lei deve la propria popolarità proprio al fatto che si rivolge a chi non ha molto tempo da dedicare alla cucina o addirittura a chi ama poco stare ai fornelli. Lei è molto rassicurante. E racconta apposta una cucina facile e veloce”.

Le critiche sono il rovescio della medaglia per chi vive soprattutto di social…

“Sì, lei ha un seguito pazzesco. Qualcuno pensa che il suo non sia un lavoro vero e proprio. Invece lo è, eccome. Assorbe tutta la giornata! Ma non tutti lo comprendono. Così, l’invidia porta a scrivere tante cattiverie”.