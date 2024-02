Cgil e Uil di Arezzo domani a Firenze

Arezzo, 20 febbraio 2024 – “Mai più morti sul lavoro”. Cgil e Uil di Arezzo saranno domani (21 febbraio) a Firenze per partecipare al presidio che le due confederazioni nazionali hanno organizzato di fronte al cantiere della strage. Interverranno i Segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. La giornata di domani vedrà anche due ore di sciopero dei lavoratori edili e metalmeccanici. Sciopero indetto anche da alcune Rsu e dalla Filctem regionale. Fiom e Uilm provinciali di Arezzo hanno esteso l’astensione dal lavoro a 4 ore. Sempre domani, ad iniziare dalle ore 13, le Camera del lavoro resteranno chiuse.

Domani pullman partiranno dalla provincia di Arezzo: dal piazzale Coop di Bibbiena alle 13.45; dalla Ipercoop di Arezzo alle 14,30, dal casello Valdichiana alle 14. Per il Valdarno partenza da via Poggilupi alle ore 16. Per informazioni e prenotazioni 3462207098.