Cgil davanti alla Prefettura contro il Ddl sicurezza

Arezzo, 24 settembre 2024 – Domani, mercoledì 25 settembre con inizio alle 15.30, la Cgil di Arezzo sarà davanti al palazzo della Prefettura per protestare contro il Ddl sicurezza, che è stato già approvato alla Camera e a breve sarà discusso in Senato. Iniziative analoghe sono state organizzate dalla Cgil in tutta la Toscana: “le soluzioni proposte nel Ddl vanno verso un inasprimento delle pene e la codificazione di nuovi reati che peraltro riducono gli spazi di dissenso e protesta, come i reati contro le manifestazioni o le occupazioni di immobili, arrivando a peggiorare il codice Rocco, con la non obbligatorietà del differimento della pena per le donne incinte e le madri di bambini fino a un anno di età. Norme con cui si danno risposte penali a problemi che sono soprattutto sociali e che non aumentano la sicurezza dei cittadini”.