C.Fiorentino, in arrivo gli avvisi Tari

Arezzo, 12 luglio 2024 – Sono in fase di invio ai contribuenti gli avvisi di pagamento TARI 2024 contenenti i due acconti con scadenza 31 Luglio e 30 settembre. In autunno sarà previsto un successivo avviso, a saldo, per la terza terza rata.

Il comune oltre alla non approvazione delle tariffe approvate da ATO in piena opposizione e contrasto all'attuale metodo tariffario che avrebbe previsto un considerevole aumento tariffario sui cittadini ha previsto una riduzione della quota variabile della tariffa in base all’ISEE del nucleo familiare e previa presentazione di apposita domanda on line, come previsto dal bando, pubblicato nel sito dell’Ente:

fascia ISEE Riduzione quota variabile

fino a € 8.000,00 50%

da € 8.000,01 a € 16.000,00 35%

da € 16.000,01 a € 20.000,00 25%

da € 20.000,01 a € 28.000,00 20%

"Il primo bando si è chiuso il 15 Maggio e tutti coloro che hanno presentato la domanda, entro tale data avranno l’agevolazione già calcolata direttamente nell’avviso che riceveranno", dichiara il Vicensindaco con delega ai Tributi Devis Milighetti.

Il secondo bando si chiuderà il 31 Agosto ed in questo caso chi ha presentato o presenterà la domanda entro la scadenza prevista, prima di effettuare il pagamento dovrà contattare l’ufficio tributi per procedere al ricalcolo dell’avviso.

"Visto il considerevole stanziamento pari a 150.212 euro per le agevolazoni ISEE a cui si sommano 127.825 euro che l'amministrazione sosterrà da Bilancio senza far gravare sui cittadini, auspichiamo che i cittadini che rientrano in tali agevolazioni si attivini, quanto prima, per effettuare le apposite richieste" conclude il Vicesindaco.

Per garantire un supporto a cittadini e famiglie il Comune ha anche messo a disposizione personale dedicato il martedi e giovedi dalle 9 alle 13 e dalle 15:00 alle 17:30 presso il nuovo centro di facilitazione digitale localizzato in Piazza del Comune all'Ufficio informazione.

Per informazioni o chiarimenti è possibile dalle 9 alle 13 contattare i seguenti numeri: 0575/656481 o 0575656409

In alternativa per per assistenza nella presentazione delle domande è possibile contattare il numero 0575/656455 o la mail: [email protected]