C.Fiorentino, il consiglio comunale dei ragazzi

Arezzo, 12 marzo 2024 – Dopo le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha visto in Andrea Pierozzi il sindaco e in Gemma Banchetti, in vice sindaco, e dopo la prima assise dopo la prima assise durante la quale i giovani consiglieri hanno iniziato a prendere dimestichezza con le attività consiliari, questa mattina il CCR ha cominciato a mettere nero su bianco le varie iniziative, i tanti progetti che vorrebbero portare a termine.

Alcuni di questi, tra l’altro, sono stati illustrati al sindaco Mario Agnelli e all’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini. Grazie all’istituzione del Consiglio Comunale i studenti castiglionesi avranno l’opportunità di esprimere le proprie idee, le loro opinioni, confrontare i loro pensieri, discutere liberamente nel rispetto delle regole; ma soprattutto potranno elaborare eventuali proposte per rendere la città in cui vivono più a misura di bambino.

“Sono tanti i progetti e le idee che i nostri giovani ‘consiglieri’ stanno portando alla nostra attenzione. Per questo non possiamo che congratularci con loro e promettergli che saremo sempre disponibili all’ascolto e pronti a mettere in pratica i loro preziosi suggerimenti” conclude l’assessore Stefania Franceschini.

Il CCR è così composto: Andrea Pierozzi ricopre la carica di Sindaco, Gemma Banchetti, Vice Sindaco, Leonardo Fabbrini, assessore alla Cultura, Samuele Fanelli, assessore all’Ambiente, Elena Cappelletti, assessore alla Salute e Prevenzione, Tommaso Bellini, assessore alla Scuola, e infine Damiano Soggetti, unico rappresentante in giunta dalla scuola Primaria, che ricopre la carica di assessore alla Sicurezza.

Gli altri consiglieri sono: Teresa Cari, Serena Maloku, Elisa Isufaj, Filippo Tanganelli, Gioele Testi, Anna Mariotti, Olivia Monti, Alice Roggi, Leonardo Roggi, Matteo Mangani e Leonardo Purismi.

Grazie alle ultime votazioni che hanno riguardato solo il plesso di Santa Cristina, quindi, tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado sono rappresentante nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, un organismo di partecipazione con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città.