C.Fiorentino, aperti due “Punti di Facilitazione Digitale”

Arezzo, 25 maggio 2024 – Aperti due “Punti di Facilitazione Digitale”. Uno lo troviamo presso l’Ufficio Turistico e uno allo Sviluppo.

I Punti di Facilitazione non sono altro che luoghi fisici, un ufficio, dove del personale altamente formato (i facilitatori) supportano e formano gratuitamente i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali, supportandoli nell’accesso ai numerosi servizi online offerti dalla Pubblica Amministrazione e non solo.

La tecnologia e l’innovazione stanno viaggiando a ritmi incessanti ed è sempre più complicato stare al passo con i tempi.

Per rendere più semplice il passaggio al digitale per tutta la cittadinanza nasce il progetto denominato “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, inquadrato nell’ambito della misura 1.7.2 Missione 1 Componente 1 del PNRR.

Castiglion Fiorentino si inserisce in questo percorso mettendo a disposizione per i propri cittadini dei Punti di Facilitazione Digitale, vera porta di accesso a servizi pubblici di nuova generazione.

Si potrà, ad esempio, avvalersi dell’aiuto dei facilitatori per l’attivazione della CIE (Carta di Identità Elettronica), per l’utilizzo dello SPID per accedere ai servizi online (Comune, Regione Toscana, ASL, ecc.), per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) piuttosto che essere assistiti per la prenotazione di visite o esami tramite il CUP online, per imparare a come utilizzare Internet in sicurezza o come effettuare pagamenti online.

Ulteriori informazioni quali orari di apertura e contatti dei Punti di facilitazione digitale del Comune di Castiglion Fiorentino sono disponibili alla pagina https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/contenuti/2656557/punto-digitale-facile

