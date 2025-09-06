"Certezze sul rinvio del blocco dei treni regionali sulla Direttissima previsto da gennaio 2026", interviene il Comitato Pendolari Valdarno

Arezzo, 6 settembre 2025 – Il Comitato Pendolari Valdarno: "Certezze sul rinvio del blocco dei treni regionali sulla Direttissima previsto da gennaio 2026".

Alla Festa dell'Unità di Rignano sull'Arno il portavoce Da Re chiede impegni alla deputata Bonafè e al sindaco Certosi.

"Il ministro ai trasporti Salvini sta per incontrare l'Autorità dei Trasporti sulla possibile deroga ai treni regionali?"

"Si parla di un possibile rinvio del blocco dei treni regionali sulla Direttissima, previsto da gennaio 2026, ma occorrono certezze e atti concreti e il tempo string", ha affermato il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, intervenendo venerdì sera al dibattito sui trasporti alla Festa dell'Unità di Rignano sull'Arno. "E' passato oltre un mese e mezzo dalla richiesta delle Regioni Toscana, Umbria e Lazio, di un incontro urgente all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) - ha continuato Da Re - e non si è ancora saputo nulla e fra meno di dieci giorni in Toscana si entra in campagna elettorale per le regionali".