Centri estivi del comune di Bibbiena: un aiuto alle famiglia, un’opportunità di crescita per i bambini e le bambine

Arezzo, 2 aprile 2025 – Centri estivi del comune: un aiuto alle famiglia, un’opportunità di crescita per i bambini e le bambine.

Assessora Vittoria Valentini: “Prezzi calmierati per dare un aiuto alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro”.

I centri estivi organizzati dal Comune di Bibbiena e gestiti dalla cooperativa Koinè, hanno come obiettivo quello di essere di supporto alle famiglie, offrendo ai bambini attività di socializzazione e gioco durante la pausa estiva. Quest’anno il tema sarà quello dell’acqua.

I centri estivi sono dedicati sia ai bambini piccoli3-6 anni sia ai più grandi 7-14 anni.

Per i piccolini 3-6 anni i centri estivi si svolgeranno presso le scuole dell’infanzia di Soci e Bibbiena dal 3 luglio al 1° agosto. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 con possibilità di prolungamento pomeridiano e servizio mensa.

Le famiglie con ISEE fino a 11.212 euro possono richiedere la riduzione della quota di compartecipazione alla spesa di gestione del servizio.

E’ prevista poi una ulteriore riduzione della retta per più figli iscritti allo stesso servizio per le famiglie con ISEE fino a 20.084 euro.

Il modulo per la domanda di iscrizione è già disponibile sul sito web del comune. La domanda compilata e firmata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 18 aprile 2025.

Per informazioni su questo percorso: Ufficio Servizi Educativi del Comune di Bibbiena 0575530653 oppure [email protected]

Per entrare nel sito del comune di Bibbiena digitare www.comunedibibbiena.ar.it cliccare argomenti: servizi educativi centri estivi, scaricare e stampare il modulo compilare e firmare, scannerizzare il modulo compilato e firmato insieme a un documento valido ( non è valida la fotografia) e inviare il tutto a [email protected] oppure a [email protected]. Infine attendere la conferma dell’iscrizione prevista per il 23 aprile 2025 e solo dopo la conferma si può procedere con il pagamento.

Per quanto riguarda i centri estivi per i grandi ovvero età 7-14, verranno gestiti dalla cooperativa Oros dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì con questi turni:

4-8 agosto, 25-29 agosto, 1-5 settembre. L’accoglienza dei ragazzi sarà fatta presso il CIAF e ogni giorno sarà prevista un’uscita con il pulmino per laboratori, esperienze in natura e avventure educative.

Le tematiche affrontate nelle tre settimane sono: Il Mondo animale, i luoghi de Le novelle della nonna, Antichi saperi, un viaggio negli antichi mestieri.

Per informazioni: 3701579443 oppure [email protected]

L’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini commenta: “Un nuovo progetto di centri estivi che parla di aiuto concreto alle nostre famiglie, ma anche ai bambini e ai ragazzi, alla loro voglia di avventura, al loro diritto al gioco, alla socialità e alle esperienze all’aria aperta. Quest’anno il tema è l’acqua e ci sta particolarmente a cuore poiché unisce il momento di gioco a quello della riflessione. I centri estivi comunali rappresentano un bel progetto di valore che, nella fascia dei piccoli, ha la supervisione della nostra pedagogista la dottoressa Elena Randellini. Quest’anno abbiamo anticipato le iscrizioni per avere più tempo per l’organizzazione generale delle varie fasi”.