Censimento permanente della popolazione 2024, lettere Istat in arrivo a 80mila toscani

Firenze, 19 settembre 2024 – Il 1 ottobre prende avvio l’edizione 2024 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà in Toscana 119 comuni e 80.505 famiglie campione. Queste riceveranno dal presidente di Istat una lettera con tutte le informazioni per la compilazione del questionario.

Il censimento, che viene fatto ogni anno, permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. I primi risultati dell’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2025.

Come rispondere al questionario

Ogni anno Istat estrae casualmente una lista di famiglie residenti nel Comune al 1 gennaio dell'anno in corso. Le famiglie sorteggiate riceveranno a casa una lettere informativa con le istruzioni da seguire per la compilazione online del questionario, in modo autonomo, dal 7 ottobre fino al 9 dicembre 2024.

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2024, le famiglie che non avranno avuto modo di compilare il questionario online, saranno contattate dai rilevatori o operatori del proprio comune per un'intervista telefonica o di persona. Per tutto il periodo della rilevazione è possibile in ogni caso recarsi autonomamente nei centri comuni di rilevazione (recapiti disponibili qui) dove saranno disponibili dei pc con accesso ad internet per compilare il questionario da soli o usufruendo dell'assistenza del personale presente.

Per informazioni è inoltre attivo tutti i giorni, dal 1 ottobre al 23 dicembre, dalle 9 alle 21, il numero verde gratuito 800-188802. E' possibile anche scrivere una mail a [email protected].

Da ricordare che rispondere al questionario è un obbligo. La mancata fornitura dei dati o la trasmissione deliberata di dati errati o incompleti comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio.

I comuni toscani coinvolti

Sono 119 i comuni toscani interessati dal censimento permanente della popolazione. Questo l’elenco in ordine alfabetico: Agliana, Arcidosso, Arezzo, Aulla, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barga, Borgo San Lorenzo, Borgo a Mozzano, Bucine, Buggiano, Buti, Calci, Calenzano, Camaiore, Campi Bisenzio, Campiglia Marittima, Capalbio, Capannori, Carmignano, Carrara, Casciana Terme Lari, Cascina, Casola in Lunigiana, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglion Fiorentino, Castiglione della Pescaia, Castiglione di Garfagnana, Cecina, Cerreto Guidi, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Collesalvetti, Coreglia Antelminelli, Cortona, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Follonica, Fucecchio, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Grosseto, Guardistallo, Impruneta, Isola del Giglio, Larciano, Lastra a Signa, Licciana Nardi, Livorno, Loro Ciuffenna, Lucca, Magliano in Toscana, Massa, Massa Marittima, Massarosa, Molazzana, Montaione, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montemignaio, Montemurlo, Monterchi, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Montevarchi, Monteverdi Marittimo, Murlo, Pescia, Pienza, Pietrasanta, Piombino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Pontassieve, Ponte Buggianese, Pontedera, Poppi, Porcari, Prato, Quarrata, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Rignano sull'Arno, Rio, Rosignano Marittimo, San Gimignano, San Giuliano Terme, San Miniato, Sansepolcro, Santa Croce sull'Arno, Scandicci, Seggiano, Sesto Fiorentino, Siena, Signa, Sillano Giuncugnano, Sinalunga, Sovicille, Subbiano, Terranuova Bracciolini, Torrita di Siena, Tresana, Vecchiano, Vernio, Viareggio, Villafranca in Lunigiana, Vinci, Volterra.