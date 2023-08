Arezzo, 29 agosto 2023 – Ceccarelli, Pt riapra l’ufficio postale di Caprese a tempo pieno

“Non esiste alcuna ragione comprensibile per cui l’ufficio postale di Caprese Michelangelo ancora funzioni a scartamento ridotto, dopo la riduzione dell’orario di apertura causa covid, quando l’emergenza covid, per nostra fortuna, è stata dichiarata chiusa ormai da molti mesi. Chiediamo con forza che l’amministrazione postale ripristini gli orari di apertura pre-covid, come chiede il comune con una lettera inviata proprio in questi giorni ai soggetti competenti”. Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli, interviene a sostegno dell’amministrazione comunale del piccolo centro della Valtiberina, impegnata a far ripristinare un servizio essenziale. “E’ vero – prosegue Ceccarelli – che l’evoluzione tecnologica rende possibile oggi accedere ai servizi di Poste Italiane anche online, ma sappiamo bene che in questi piccoli comuni montani la popolazione ha un’età media elevata e non è in grado di utilizzare questo tipo di tecnologie, per non dire dei servizi di sportello non sostituibili con il web. La Regione si sta battendo per il rilancio della zone interne e questo passa anche dalla qualità dei servizi per questi territori più periferici. Ho già chiesto – conclude Ceccarelli - all’assessore competente di fare quanto nelle sue possibilità per dare pieno sostegno alle richieste del comune e piena soddisfazione alle legittime aspettative dei cittadini”.