Castiglion Fiorentino, il Comune tra i più virtuosi nei tempi di pagamento delle fatture di fornitori e clienti

Arezzo, 29 agosto 2023 – Con una media ponderata di 17 giorni dalla data di emissione della fattura, il Comune di Castiglion Fiorentino risulta tra i comuni più virtuosi nei tempi di pagamento delle fatture ricevute da fornitori e clienti.

Un dato, questo, che ha portato Castiglion Fiorentino a essere, nel corso del 2022, il comune più tempestivo della provincia di Arezzo nel pagamento dei fornitori, a dimostrazione di un efficace organizzazione interna della macchina amministrativa e di una solidità finanziaria, frutto di una gestione attenta e oculata.

Oltre 2500 fatture liquidate per un totale di circa 7,5 milioni di euro: secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2002 in Italia, ci sono stati pagamenti per 26,4 milioni di fatture, per un importo complessivo pari a 166,9 miliardi di euro (compresa la quota stimata) che corrisponde al 95% del totale dovuto. I tempi medi ponderati occorsi per saldare, del tutto o in parte, le fatture sopra menzionate sono pari a 39 giorni.

“Dietro questo dato, c’è indubbiamente un accurato lavoro degli uffici e una nuova organizzazione dell’intera Amministrazione Comunale che a distanza di sei anni dalla conclusione della procedura di dissesto finanziario, dopo gli anni difficili della pandemia, ha dimostrato di poter eccellere per tempestività anche nei pagamenti dei clienti e dei fornitori. In una fase congiunturale caratterizzata dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dal rialzo dei tassi di interesse, garantire pagamenti certi e in tempi rapidi è una forma concreta di sostegno alle imprese che adesso il comune di Castiglion Fiorentino è in grado di dare" dichiara il sindaco Mario Agnelli.