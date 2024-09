Castel Focognano, “Insieme per il Calcit”: raccolti 2196 euro

Arezzo, 30 settembre 2024 – Domenica 22 settembre si è svolto in Piazza Mazzini a Rassina il tradizionale appuntamento “INSIEME PER IL CALCIT”, promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Calcit Casentino con la collaborazione delle Associazioni locali.

Numerosi gli stand gastronomici che hanno partecipato con le loro specialità: polenta con il sugo finto casentinese, schiacciatine con affettati vari, panini con salsiccia, panini fritti, pizze e pizzette, ricotte e formaggi del caseificio, dolci, baldino e degustazioni tipiche del territorio. Ma erano presenti anche stand di oggettistica realizzati dagli ospiti del Centro Diurno Tangram di Rassina e dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Guido Monaco di Rassina; Pesca di beneficenza e tante bancarelle con manufatti artigianali e libri.

Nel pomeriggio si è svolta la presentazione di varie attività sportive rivolte ai giovani a cura delle società per avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dello sport.

Nella giornata sono stati raccolti euro 2196; l’incasso è stato interamente devoluto al Comitato Autonomo Per La Lotta Contro I Tumori Del Casentino.

“L’Amministrazione di Castel Focognano unitamente al Presidente del Calcit Casentino (ODV) Giancarlo Matini, rivolge il più sincero e sentito ringraziamento a tutte le Associazioni ed ai volontari che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa “INSIEME PER IL CALCIT. Nella giornata sono stati raccolti euro 2196 che sarà interamente devoluto al Comitato Autonomo Per La Lotta Contro I Tumori Del Casentino. Un grazie particolare per la fattiva collaborazione al Comitato del Carnevale dei ragazzi di Rassina, all’A.V.I.S. Sez. Castel Focognano, all’Istituto comprensivo di Rassina, all’Associazione musicale Diapason, al Piccolo Teatro, al Carracino Rassinese, alla Mezza Maratona, al Centro Tangram, alla Proloco di Salutio, al Circolo Arci di Carda e ai Battitori di Chitignano. Ringraziamo anche le Società sportiveAccademia Karate Casentino, Casentino Running, Casentino Volley, Tennis Bibbiena; la Tappezzeria Bartolini e tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata all’insegna della solidarietà” ha commentato il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Ricci.