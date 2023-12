Casentino capitale della pesca sportiva

Arezzo, 1 dicembre 2023 – Sul Solano, nel tratto compreso tra le località Prato di Strada e Rifiglio nel Comune di Castel San Niccolò sono in azione le macchine e gli uomini del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno: stanno eseguendo la manutenzione ordinaria del tratto, come previsto dal Piano delle Attività 2023, ormai in fase di conclusione.

I lavori proseguiranno nel 2024, con l’esecuzione degli interventi programmati nel nuovo piano delle attività che, proposto dal Consorzio, decollerà dopo la valutazione e approvazione della Regione Toscana.

Sotto i ferri, finirà anche il tratto destinato a diventare famoso: è quello che si sviluppa tra Prato di Strada e il campo sportivo di Strada in Casentino, la porzione di fiume clou, su cui si disputeranno i Mondiali di Pesca Sportiva nel 2024.

Una nuova iniziativa, la più importante, quella in programma la prossima primavera, che contribuirà a consacrare il Casentino “capitale” di questo sport: una passione capace ogni anno di richiamare migliaia di appassionati, spesso con le famiglie al seguito, contribuendo a far volare le presenze turistiche e l’economia della vallata.

Intanto la stretta e consolidata collaborazione tra le associazioni dei pescatori e il Consorzio permette di tenere “in forma” il torrente nel tratto che si prepara ad ospitare la prestigiosa competizione e che da poco ha ottenuto il riconoscimento di campo gara permanente.

“Il Contratto di Fiume Casentino H2O, sottoscritto nel dicembre 2022, è partito proprio dalla pesca sportiva. La prima azione concreta infatti si è tradotta nella creazione della zona a regolamento specifico Capodarno, nel comune di Pratovecchio Stia. Un’iniziativa cresciuta nel tempo che adesso riesce a richiamare ogni anno migliaia di appassionati e turisti. Sempre nella cornice del percorso partecipativo, di cui il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è capofila, grazie all’attivismo dell’Associazione Pescatori Casentinesi, è nato e cresciuto anche il campo gara permanente sul Solano, dove nel 2024 si disputeranno i campionati mondiali”, commenta la Presidente Serena Stefani.