Case di lusso in Italia, una su tre si trova in Toscana. L’extralusso? Vince la provincia di Lucca

Firenze, 29 agosto 2024 - Piscine mozzafiato, giardini da mille e una notte, saloni super scenografici. Una casa di lusso su tre si trova in Toscana. È la nostra regione a guidare il mercato immobiliare di pregio, con il 32,8% delle proprietà milionarie concentrate nelle sue province. Lucca e Firenze superano perfino Milano e Roma, secondo un recente rapporto di Idealista, portale leader nello sviluppo tecnologico per il settore immobiliare in Italia. Ebbene, le province toscane hanno quasi il 33% delle proprietà con un valore superiore al milione di euro. Un dato che conferma quanto sia attrattivo il nostro territorio.

Attualmente, in Italia sono in vendita 18.157 proprietà dal valore superiore al milione di euro, ma la loro distribuzione geografica è tutt'altro che omogenea. La Toscana emerge come protagonista, con Lucca (9,7% del totale nazionale) e Firenze (7,8%) che si posizionano ai vertici della classifica delle province con il maggior numero di immobili di lusso. Segnaliamo anche Siena (3,6%) e Grosseto (3,2%), che consolidano ulteriormente il primato della Toscana. Più in basso troviamo Pisa (2,4%), Livorno (2%), Arezzo (1,9%) e Massa-Carrara (0,8%).

Ma c’è anche chi può andare addirittura oltre. All'interno del mercato del lusso esiste infatti un segmento ancora più esclusivo: quello delle case di extralusso, con un prezzo superiore ai 3 milioni di euro. Ad agosto, gli immobili in vendita in questa fascia di prezzo erano 1.894, concentrati principalmente nelle province di Lucca (323 annunci; 17,1% del totale) e Firenze (227 annunci; 12%). Seguono Milano con 130 annunci (6,9%), Roma con 122 (6,4%) e Siena con 107 (5,6%).