Carabinieri, quarantasettenne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Nella giornata dell’11 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Arezzo, nel quadro dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un italiano 47enne in possesso di sostanze stupefacenti. L’attività d’indagine si è sviluppata nell’ambito di una perquisizione delegata da un’Autorità Giudiziaria Sarda, che aveva disposto il sequestro di alcune carte di pagamento verosimilmente utilizzate per la commissione di reati informatici.

All’arrivo dei militari, l’uomo indagato si è da subito mostrato con un atteggiamento teso e nervoso al punto che, nel corso delle operazioni, i militari si sono insospettiti ed hanno approfondito la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti grammi 40 di cocaina, grammi 14 di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché materiale da taglio e per il confezionamento delle dosi.

Atteso i gravi indizi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Arezzo a disposizione della locale Procura della Repubblica che, in merito, disponeva il procedersi con rito direttissimo.

Nel corso della giornata di ieri è stato giudicato dal Tribunale di Arezzo che, oltre a convalidare l’arresto, ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.