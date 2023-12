Capodanno, le piazze della Toscana festeggiano il 2024

Firenze, 1 gennaio 2024 – Brindisi sotto le stelle – almeno idealmente visto che la pioggia ha bagnato qua e là la gente scesa in strada per dire addio al 2023 e dare il benvenuto al 2024 – fuochi d’artificio e tanta musica nelle piazze della Toscana. A partire dal cuore di Firenze, con piazza della Signoria affollata per Diodato, attraverso il bagno di folla a Siena per Emma in piazza del Campo. Quest’anno praticamente tutti i capoluoghi e molte altre città hanno organizzato la festa in piazza e la gente ha risposto con entusiasmo.

Mentre a Firenze – oltre a Diodato – altre cinque piazze hanno festeggiato in musica, a Prato il centro storico è stato un party diffuso con quattro zone per quattro decenni musicali.

A Siena insieme a Emma c’erano i PanPers e Dj Angelo; Russell Leetch e Elliott Lion degli Editors ad Arezzo in piazza Sant’Agostino, a Pisa cuore della festa è stata piazza dei Cavalieri con Fabri Fibra con Albertino e Ricky Le Roi.

Sabrina Salerno di scena a Lucca, a Pistoia musica anni 70 e 80 con Radio Mitology, a Livorno fuochi e festa sulla Terrazza Mascagni, a Massa in piazza Betti a Marina con il rapper Mudimbi e la discussa esibizione con la richiesta di non cantare alcuni brani considerati sessisti. Festa in piazza anche a Grosseto.

Fra le altre manifestazioni organizzate in Toscana da citare Stazioni Lunari in piazza della Resistenza a Scandicci con Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò per la prima volta sul palco tutti insieme, la tradizionale festa in piazza Mazzini a Viareggio e l’iniziativa davanti alla ex Gkn di Campi Bisenzio insieme ai lavoratori della fabbrica.