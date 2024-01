Prato fa festa per il Capodanno: tanta gente in centro e nei locali, strade a tema

Prato, 1 gennaio 2024 – Un Capodanno a suon di musica. Prato ha salutato il 2023 dando il benvenuto al 2024 con una serie di feste a tema in centro, in collaborazione con i locali. Dalle 23.30 la zona centrale della città è stata divisa in quattro zone, corrispondenti agli assi storici dei quartieri di Prato. Ogni settore era dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila.

Tanti gli artisti e i gruppi convolti, così come i locali che hanno aderito all’iniziativa. Gli anni Settanta sono andati in scena in via Pugliesi con i Fun Cool e in via Settesoldi con i Bandalarga. Per gli anni Ottanta in Piazzetta Buonamici si sono esibiti i Planet Rebel, mentre in via Santa Trinita era di scena il celebre il duo Karma B., protagoniste della scena drag italiana e non solo.

Gli anni Novanta erano in via Cesare Guasti con la band Dipende da Sally e in via Santo Stefano con i musicisti di Riccardo Mori. Alla musica degli anni recenti è stata infine dedicata piazza del Comune con il dj set a cura di Radio Bruno e l’intrattenimento dei Gemelli Siamesi. Spazio e divertimento anche per i bambini: il Capodanno dei piccoli è stato festeggiato in piazza San Domenico, con giochi, animazioni, spettacoli di strada e baby dance pensati per le famiglie.

La festa è poi proseguita nei locali che hanno aderito all’iniziativa: Cigarba, Gradisca 1973, La Cova Prato, La Taverna dell’Orco, Locanda del Terzo Tempo, Le Barrique, In Piazzetta Food & Drink, Ozne, Ragiona Manduco Ergo Sum, Todo Bien, Squisio, Murà, Da Tommi Ridammi un bacino, Camelot 3.0, Voglia e’ Turnà, Bartat, Il Sindaco, Wallace. Il party diffuso nel cuore della città è stato promosso dal Comune e organizzato da Fonderia Cultart e Beer on the road, in collaborazione con Confcommercio e Radio Bruno.