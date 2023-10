Capitale della Cultura 2026, incontri in Valtiberina

Arezzo, 12 ottobre 2023 – Prosegue la serie di incontri messi in calendario dal Comitato promotore dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana in relazione alla candidatura come Capitale della Cultura 2026. L’ultimo si è svolto nei giorni scorsi a Città di Castello e ha registrato la ratifica delle nomine del sindaco di Anghiari Alessandro Polcri alla presidenza dello stesso Comitato, mentre i sindaci di Città di Castello e Montone, rispettivamente Luca Secondi e Letizia Michelini, sono stati nominati suoi vice. Una nuova riunione del Comitato promotore è stata messa in agenda per il prossimo 11 novembre, mentre è fissata al 2 dicembre l’iniziativa pubblica con e per i cittadini dell’intera vallata per illustrare il lavoro fatto sin qui e condividere i nuovi percorsi da intraprendere.