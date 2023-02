Piombino, uccisi 12 cani

Piombino, 10 febbraio 2023 - Sarebbe nascosto nelle campagne di Piombino un killer dei cani. Un uomo, che dal 2020 ad oggi, avrebbe ucciso almeno 12 animali.

Siamo a Fiorentina, una frazione a pochi chilometri dalla capitale dell’acciaio, luogo dove i cacciatori sono soliti tenere i box con i loro cani. Qui gli animali si riposano e si ristorano tra una battuta di caccia e l’altra.

E’ proprio in questa zona che un “assassino seriale di cani”, a intervalli di quattro-sei mesi, realizza le sue atrocità. Su questa complessa vicenda indaga la Procura di Livorno che vuol far chiarezza sull’ uccisione di animali aggravata da maltrattamenti. C’è anche l’identikit dell’assalitore: l’uomo pare si aggiri con abbigliamento pesante e cappuccio alzato sul capo per non farsi riconoscere.

Nel mese di dicembre questa persona avrebbe colpito addirittura quattro volte in una notte con lo stesso modus operandi. Sulla matrice dei gesti, si era pensato inizialmente ad una vendetta tra cacciatori, ma l’ipotesi è stata immediatamente scartata, così come quella che fa riferimento ad attivisti anti-venatori.

Una nota criminologa, nello studiare la dinamica degli episodi criminali, ha ipotizzato anche che si tratti "di una persona mossa da disturbo antisociale della personalità" e che zha i tratti tipici del killer serialeZ, probabilmente capace di zcondotte violente anche nei confronti delle persone".

Una personalità indubbiamente complessa che si sarebbe reso artefice dell’uccisione di questi animali.