Cane finisce in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco / Video / Foto

Spoleto (Perugia), 9 dicembre 2023 – È stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per soccorrere e salvare un cane caduto in un dirupo nella zona di Spoleto (provincia di Perugia), in località Patrico.

Il cane - hanno riferito gli stessi vigili del fuoco - era scivolato per oltre 100 metri in fondo al burrone. Provvidenziale è stato l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per trarre in salvo l’animale.