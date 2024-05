Campionato di giornalismo a Livorno, l’esercito degli studenti al concorso de La Nazione. Tutti i vincitori dei premi

Livorno, 22 maggio 2024 – Leggere i quotidiani è importante, se non fondamentale. Scriverli è divertente! Chiedere alle 30 classi delle scuole secondarie di primo grado e primarie di Livorno e provincia, da Cecina a San Vincenzo, da Piombino fino all’Isola d’Elba, che hanno aderito a ‘Cronisti in classe’, campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. Una tradizione ormai per un giornale che quest’anno festeggia il suo 165esimo anno dalla fondazione, nel luglio del 1859. Il cuore del progetto è la gara: gli alunni realizzano una vera pagina di giornale, trattando in un articolo temi di primissima attualità. Ieri mattina la premiazione all’Accademia Navale, fiore all’occhiello di Livorno. Il salone vista mare mozzafiato ha accolto oltre 400 alunni per la premiazione, oltre che le massime autorità militari e civili cittadine, guidata da Michela Berti, giornalista de La Nazione.

Una cerimonia cominciata con i saluti del comandante dell’Accademia, l’ammiraglio Lorenzano Di Renzo. Parole, le sue, volte a valorizzare il ruolo della "buona informazione" e la responsabilità del giornalista nella verifica delle fonti. A cui sono seguite quelle di due allievi Emanuela Mellone e Vincenzo Greco nel raccontare la loro esperienza in Accademia. La stessa Accademia che ha donato due Crest come premi speciali, consegnati dall’’ammiraglio Di Renzo alle classi 3A Mascagni di San Vincenzo e 5B Primaria Razzauti di Livorno.

E adesso il podio: alla classe 2C Scuola XI Maggio di Livorno il primo premio consegnato dal questore di Livorno Giusy Stellino; alla 3F Istituto Comprensivo di Piombino il secondo premio, consegnato dal comandante provinciale dei carabinieri Piercarmine Sica; alla 3B Istituto Bartolena di Livorno il terzo premio, consegnato dal tenente colonnello della guardia di finanza Gianluca Bagnardi. Da qui in poi comincia la carrellata di premi speciali, con i partner e gli sponsor che hanno supportato il progetto de La Nazione. Alla 2F Istituto Comprensivo di Piombino il premio Provincia, consegnato dalla prof (storica del liceo Enriques) Eleonora Agostinelli; alla 1A Mascagni di San Vincenzo e alla 1B scuola Bartolena di Livorno i premi Coni consegnato dal delegato provinciale Gianni Giannone. Doppio premio per la classe 5 dell’Istituto Immacolata di Livorno: quello dell’Autorità Idrica Toscana consegnato da Antonio Giampieri e quello Green dalla dottoressa Tiziana Rapisarda. Alla 5A scuola primaria Razzauti il premio speciale Autolinee Toscane, consegnato da Riccardo Nannipieri. Ireos con Marco Fenu ha premiato invece le classi 1A XI Maggio e la 3A Bartolena di Livorno. Il nostro caporedattore centrale delle province, Alessandro Antico, ha consegnato il premio La Nazione alla 3E XI Maggio Istituto Brin di Livorno. Mentre il premio per la miglior vignetta è andato alla 3A Micheli Bolognesi Livorno. Il sindaco Luca Salvetti ha consegnato il premio del Comune di Livorno alla classe 2A Bartolena. Alla 2M Leonardo Da Vinci di Cecina il premio Conad consegnato da Emiliano Marangio, alla 3C Istituto Mascagni di San Vincen zo il premio Consorzio di Bonifica consegnato dal dottor Roberto Benvenuto. A due classi di Porto Azzurro, la 1B e 1A Carducci, il premio speciale Parco Arcipelago Toscano consegnato da Stefano Feri. Infine, Federico Di Napoli per Scovavento ha consegnato il premio alla classe 3A Micali di Livorno, Paolo Zolesi direttore di Kayser ha premiato la classe 2A Micali di Livorno e Alessio Novi di Foto Novi ha premiato la classe 2B Istituto Mascagni di San Vincenzo.

Francesco Ingardia