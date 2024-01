Caldo record in Toscana, quasi 20 gradi a Grosseto. E a Marina di Pisa c’è chi fa il bagno

Firenze, 27 gennaio 2024 – Se non fosse il 27 gennaio, si potrebbe perfino parlare di primavera anticipata. Di sicuro c’è che quela di oggi, sabato, è stata una giornata da record per il caldo in Toscana, con temperature decisamente anomale per il periodo.

Nel grossetano, secondo i dati del Cfr Toscana, si sono sfiorati i 20 gradi in diverse zone: da Braccagni a Gavorrano, la colonnina di mercurio si è fermata a 19 gradi. Stesso discorso ad Arezzo, alla stazione di Palazzo del Pero. Ma 19 gradi c’erano anche a San Marcello Pistoiese, dove di questi tempi solitamente si transita per andare verso le piste dell’Abetone.

E sulla costa? Da Marina di Pisa (dove qualcuno è stato immortalato in acqua a fare il bagno) fino a Livorno, in molti hanno approfittato del caldo e del sole per riempire le spiagge. Uno scenario che rischia di ripetersi anche domani, domenica: le previsioni, infatti, assicurano un’altra giornata di sole e temperature decisamente fuori stagione.