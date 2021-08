Roma, 12 agosto 2021 - Da giorni ormai è stato annunciato che la settimana che stiamo vivendo sarebbe stata la piu' calda e rovente dell'estate. E cosi' e' stato. Se a Firenze venerdì 13 e sabato 14 agosto saranno i giorni più torridi, con massime anche di 40 gradi, fino al weekend di Ferragosto Lucifero infuochera' l'Italia da Nord a Sud. Intanto non sono mancati picchi di calore già in questi giorni: il record di caldo è stato infatti battuto mercoledì 11 agosto in Sicilia, con i +48.8° C in provincia di Siracusa.

Mentre il caldo rovente al Sud comincera' a smorzarsi gradualmente attestandosi attorno ai 36-39 C, al contrario aumentera' invece al Centro-Nord. A partire da venerdi' 13 molte citta' italiane saranno da bollino rosso per quanto riguarda le temperature: previsti 37-38 C a Roma, Bologna, Frosinone, Arezzo e Ferrara. Fino a 36 C a Mantova, Padova, Pavia, Alessandria, Macerata. Ma oltre al caldo ci si mettera' pure l'afa a rendere la situazione ancora piu' difficile.