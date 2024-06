Bridgerton, il “Regency core”. Follia collettiva

Si scrive ’Bridgerton’ si legge follia collettiva. In senso buono si intende. Quale migliore occasione di fantasticare frugando nel passato tra buone maniere, carnet di ballo e abiti traboccanti di allusioni barocche... Nessuna. Esatto!

Ecco perché, come ogni tormentone che si rispetti, questo tuffo nell’800 porta con sé strascichi nel mondo moderno. Che prendono forma nell’ondata di ’Regency core’ in atto. L’ispirazione – per abiti, gioielli, accessori – arriva dal periodo della Reggenza, la Londra di inizio XIX secolo.

Qui l’uomo è un dandy aristocratico che indossa volentieri tessuti pregiati, luminosi e broccati, gilet damascati. Per la donna si afferma lo ’stile impero’ con la silhouette definita da vita alta e ricami preziosi.

Come si applica tutto ciò al 2024? Nei look d’epoca dal retrogusto contemporaneo tornano in scena i corsetti, nei capelli spuntano spille e fiocchi (un tocco di ’coquette style’) ma anche i cerchietti (no, niente tiare). E poi cuori e corone in ciondoli e orecchini e - perché no? - guanti lunghi da opera. Ma attenzione all’effetto clown.