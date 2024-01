Botti di Capodanno, tanti ragazzi feriti in Toscana: amputate due dita a un 15enne

Firenze, 1 gennaio 2023 – Sono diversi in Toscana i minorenni e i giovani rimasti feriti dai botti durante la notte di San Silvestro 2024.

A Grosseto nell'esplosione di un petardo, sono rimasti feriti tre minorenni. Il più grave è un minore di 15 anni che ha riportato la quasi totale amputazione della mano sinistra ed escoriazioni al viso e al torace. Vista la gravità delle ferite è stato trasportato all'Ospedale Careggi di Firenze.

A Siena un 15enne è stato trasportato con urgenza all'ospedale di Careggi di Firenze per le gravi lesioni riportate alla mano nello scoppio di un petardo a Poggibonsi e la prognosi è riservata. A Forte dei Marmi un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito gravemente dallo scoppio di un petardo. Al giovane sono state amputate due dita sono. Il giovane era in strada con gli amici, a Vittoria Apuana, quando è successo l’incidente. Il 15enne è stato trasportato all’ospedale Versilia in codice rosso.

Un altro incidente è avvenuto all’Abetone dove un giovane di venti anni si è gravemente ferito a una mano per lo scoppio di un petardo. Anche in questo caso l’esplosione avrebbe provocato danni seri all’arto. Alcune persone che erano con il giovane hanno chiamato il 118. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia dell’Abetone. Il ferito è stato subito trasportato in ospedale.