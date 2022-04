Bollettino Covid: 3.363 contagi in Toscana. Morto un uomo di 55 anni. Tutti i dati

Articolo : Vaccini, la Toscana parte con la quarta dose. Al via con ultraottantenni e fragili over 65

Firenze, 17 aprile 2022 - I nuovi casi positivi al Covid in Toscana sono 3.363. Il dato emerge su un totale di 22.420 teste effettuati.

Età media nuovi positivi

L'età media dei 3.363 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Tamponi processati e tasso di positività

Oggi sono stati eseguiti 4.570 tamponi molecolari e 17.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15% è risultato positivo. Sono invece 4.855 i soggetti testati oggi, di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.273, +2,9% rispetto a ieri.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 704 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno).

Un decesso

Oggi si registra un nuovo decesso: si tratta di un uomo di 55 anni di Lucca. Sono 9.691 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.051 a Firenze, 812 a Prato, 870 a Pistoia, 634 a Massa Carrara, 908 a Lucca, 1.042 a Pisa, 705 a Livorno, 646 ad Arezzo, 521 a Siena, 374 a Grosseto, 128 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

La mappa del contagio nel territorio

Sono 294.740 i casi complessivi ad oggi a Firenze (813 in più rispetto a ieri), 73.292 a Prato (184 in più), 84.822 a Pistoia (287 in più), 51.304 a Massa (200 in più), 110.803 a Lucca (314 in più), 120.246 a Pisa (412 in più), 92.467 a Livorno (373 in più), 96.769 ad Arezzo (268 in più), 72.954 a Siena (303 in più), 55.456 a Grosseto (209 in più).