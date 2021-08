Firenze, 1 agosto 2021 - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 702 su 13.028 esami di cui 8.537 tamponi molecolari e 4.491 test rapidi. In confronto a ieri i nuovi positivi giornalieri sono in rialzo (erano stati 641) su un numero di tamponi e test che era stato superiore (15.702 in totale) pertanto la percentuale fra nuovi contagiati ed esami di laboratorio schizza in alto di oltre un punto (era stata 4,08%). Leggi anche: Covid Toscana, i dati del 31 luglio

Età media dei nuovi contagiati

L'età media dei 702 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 23% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.568, +8,5% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più).

Nessun decesso

Oggi non si registrano nuovi decessi..

La mappa del contagio

Sono 70.122 i casi complessivi ad oggi a Firenze (219 in più rispetto a ieri), 23.271 a Prato (44 in più), 23.598 a Pistoia (72 in più), 13.642 a Massa-Carrara (23 in più), 25.947 a Lucca (116 in più), 30.071 a Pisa (85 in più), 18.116 a Livorno (36 in più), 23.409 ad Arezzo (44 in più), 14.349 a Siena (33 in più), 9.595 a Grosseto (30 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 348 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 247 nella Nord Ovest, 107 nella Sud est.

