Arezzo, 27 marzo 2025 – Biodiversità Urbana del Comune di Arezzo: al via il progetto IDEAr

Sabato 29 marzo, ore 9:00, Centro di Aggregazione Sociale (CAS) del Parco Colle del Pionta

Monitorare le specie animali - formiche, farfalle ed uccelli in particolare - e vegetali – le alberature - per scoprire il patrimonio di biodiversità presente nel comune di Arezzo. Questo l’obiettivo del progetto IDEAr, Indagine Diversità Ecosistema Arezzo, nato dalla sinergia tra il Comune di Arezzo e il CREA, che verrà presentato pubblicamente sabato 29 marzo, a partire dalle ore 9:00, presso il Centro di Aggregazione Sociale (CAS) del Parco Colle del Pionta. Arezzo. Fra le prime città in Europa ad aver aderito al Green City Accord, il patto europeo tra sindaci città più sostenibili, ha raccolto, tramite un percorso partecipato, le informazioni per costruire il piano per la città verde 2030 e ha realizzato diverse indagini conoscitive per il monitoraggio degli indicatori (15) relativi a 5 ambiti - Aria, Acqua, Natura e Biodiversità, Rifiuti ed Economia Circolare, Rumore. IDEAr. Si tratta di un progetto volto allo studio e alla valutazione della biodiversità urbana, animale e vegetale, presente all’interno del Comune nelle 4 le aree di studio individuate - Parco Colle del Pionta, Parco di Villa Severi, Castelsecco, Parco di Lignano – con l’obiettivo, da un lato, di accrescere le conoscenze, utili come base per un atlante della biodiversità urbana di Arezzo, e dall’altro ampliare la consapevolezza dei cittadini sul valore della biodiversità urbana di Arezzo. È un progetto che accanto alla ricerca standard affianca la citizen science (scienza partecipata) in cui i singoli cittadini, le associazioni e le scuole avranno un ruolo attivo, partecipando alla raccolta dei dati. Inoltre, saranno anche realizzati dei laboratori con le scuole primarie e dell’infanzia, per promuovere la cultura scientifica e la sensibilità rispetto ai temi di sostenibilità ambientale. L’evento di lancio. Durante la giornata del 29 marzo sarà presentato il contesto internazionale all’interno del quale nasce IDEAr e le attività previste per il 2025, con particolare attenzione alle iniziative di scienza partecipata. Concluderanno l’evento dei laboratori pratici aperti al pubblico su alberi, farfalle e uccelli. Interverranno Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Marco Sacchetti, Assessore per Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle acque, Piermaria Corona, Direttore CREA-Foreste e Legno, Pio Federico Roversi, Direttore CREA-Difesa e Certificazione.