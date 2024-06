E Firenze accoglie bin Salman, vacanza di lusso per lo sceicco

Firenze, 12 giugno 2024 – Che arrivi per diletto, shopping o affari passa addirittura in secondo piano vista l’importanza (e l’ambiguità) del personaggio: lo sceicco Mohammad bin Salman, presidente del Fondo Pif (Public Investment Fund) accostato in passato alla Fiorentina (cessione ultrasmentita) tra poche ore sbarcherà a Firenze in un lussuosissimo superalbergo, un paradiso in terra anche in fatto di riservatezza. Bin Salman conosce Firenze e la Toscana, non è una novità, così come è sotto la luce del sole la sua amicizia con Matteo Renzi, il senatore di Italia Viva che anni fa fu suo ospite in una trasmissione della tv araba. I due si piacciono perché sono giovani e hanno voglia di futuro, come ebbe a dire Renzi al "Corriere della Sera" in dicembre.

Bin Salman, per la cronaca, è accusato in un rapporto Onu del 2019 di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. E un rapporto della Cia del 2021 ha ribadito che proprio Mohammad aveva orchestrato l’assassinio, ma lui ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Bin Salman arriva a Firenze in vacanza: in realtà sarebbe voluto andare al mare, Forte dei Marmi, ma l’oligarca russo Oleg Tinkov gli ha negato "La Datcha", altro albergo da sogno, con relativo stabilimento balneare. Volete che per il capo del Fondo Pif questo sia un problema? Assolutamente no. Una volta da noi potrebbe dedicarsi allo shopping. I Paesi arabi non hanno mai nascosto il gusto per il Made in Italy, in particolare il principe dell’Arabia Saudita, con un patrimonio totale stimato di oltre 776 miliardi di dollari. L’ultimo ingresso di Pif a essere registrato in Italia è negli hotel 5 stelle Rocco Forte: il 49% per 1,4 miliardi dopo il disimpegno della Cassa Depositi e Prestiti. Rocco Forte Hotels è il più grande operatore di hotel ultralusso in Europa con 12 proprietà, tra cui il Savoy di Firenze.

Il mattone non è l’unica cosa che interessa al suo fondo: a settembre al forum italo-saudita a Milano è stato siglato un memorandum of understanding tra il ministero delle Imprese e del made in Italy e il ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita. Qui ha interessi anche il fondo sovrano del Qatar (Qia), dove confluiscono i proventi della vendita di gas e petrolio e amministra circa 450 miliardi dollari. L’emiro del Qatar e i suoi figli fanno affari da 10 anni: nel loro portfolio il Four Season e il Baglioni.