Arezzo, 8 aprile 2025 – Bibbiena, il punto sui lavori in corso nelle scuole.

“Continuiamo a investire sulle scuole, sia da casse comunali sia con una progettazione mirata che ci consente da anni di partecipare con soddisfazione a bandi nazionali e europei. Le scuole rappresentano per questa amministrazione una priorità assoluta. Per questo credo sia importanti fare un aggiornamento sui lavori che sono in corso in varie realtà del territorio”.

Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli fa un focus sugli interventi in corso nelle scuole del comune.

Vagnoli: “Parto dall’asilo nido di Bibbiena Stazione. Siamo arrivati alla copertura, poi procederemo con le tamponature e quindi l’impiantistica interna. L’inaugurazione di questa scuola è prevista nel corso del 2026. Ricordo che questo asilo metterà a disposizione delle famiglie altri 60 posti, ovvero un aiuto concreto in termini di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Questi posti andranno a rafforzare quelli dell’asilo nido di Soci, un asilo storico che nel tempo ha dato soddisfazione e aiuto a moltissime famiglie grazie a una proposta pedagogica forte e ben strutturata e un servizio importante in termini di ore di apertura”.

Il Sindaco prosegue con il cantiere della nuova palestra delle Elementari di Bibbiena: “A Bibbiena è in corso la costruzione della nuova palestra scolastica, un intervento storico per il nostro comprensorio che, per anni, non ha avuto locali di questo tipo a servizio della comunità in generale e non solo di quella scolastica. E’ stata conclusa la parte in cemento armato, quella che ospiterà gli spogliatoi e aule; è stata finita la fondazione del corpo palestra che però sarà opportunamente montato a fine scuola per non impattare troppo sulle attività didattiche”.

Il primo cittadino del comune di Bibbiena si sposta a Soci: “A Soci è in corso l’importante lavoro di riqualificazione sismica e energetica della scuola primaria. Un intervento molto grande che abbiamo deciso di fare spostamento le aule prima da un lato e poi da un altro della scuola per fare proseguire in modo lineare le lezioni e la vita scolastica. L’intervento sta proseguendo bene e ne siamo contenti”.

Il Sindaco si sofferma anche sul cantiere delle Medie di Bibbiena fermo da un po' di tempo per problemi legati al fallimento della ditta che eseguiva i lavori di efficientamento: “Un quarto cantiere, quello delle Medie di Bibbiena, ha avuto delle difficoltà indipendenti dalla nostra volontà come amministratori. A seguito del fallimento della ditta, siamo in fase di rescissione dal contratto e, appena avremo individuato la nuova ditta appaltatrice, riprenderemo velocemente i lavori. Anche in questa scuola stiamo facendo un grosso intervento di efficientamento energetico, e anche grazie al grande lavoro di dirigente e insegnanti, abbiamo trovato gli spazi adeguati per il proseguimento della didattica”.

L’investimento ai lavori all’asilo di Bibbiena Stazione, sono di 1 milione e mezzo di euro, i lavori alla palestra di un altro milione e mezzo di euro, mentre quelli alle scuole elementari di Soci di circa 3 milioni di euro.