Benvenuti, Chiti ed Enrichi: casa Gori apre il Prato film

Conto alla rovescia per la nuova edizione del Prato Film Festival ideato e diretto da Romeo Conte con la collaborazione di Jacopo Bucciantini. Appuntamento dal 9 al 13 aprile con la partecipazione di una lunga lista di personaggi importanti, a partire dal padrino Giorgio Colangeli, reduce dal successo di C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

Nel corso della cinque giornate saranno in programmazione al mattino e al pomeriggio i cortometraggi in concorso e sono tanti gli ospiti attesi a Prato per la manifestazione. Uno dei principali è Alessandro Benvenuti: il 9 aprile Manifatture Digitali proporrà Zitti e mosca del 1991 mentre al Garibaldi/Milleventi il festival prenderà il via ufficialmente con lo stesso Benvenuti, Ugo Chiti e Barbara Enrichi. Sul grande schermo Benvenuti in casa Gori.

Grande appuntamento anche il giorno dopo. Nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile al teatro Cicognini, alle 17, in città ci saranno alcuni del protagonisti di Mare fuori: Serena Codato, Agostino Chiummariello e Antonio De Matteo. La sera alle 20.30 a Manifatture Digitali, proiezione del film Doppio passo alla presenza del regista Lorenzo Borghini e degli attori Giulio Berank, Bruno Santini e Alessi Sardelli.

E ancora, il vignettista Vauro Sanesi l’11 aprile sarà a Manifatture Digitali, mentre al convitto Cicognini sarà ospite la star francese Luc Merenda, protagonista dei polizieschi anni Settanta. In programma il film "Le 24 ore di Le Mans". Ancora Merenda sarà al Garibaldi/Milleventi venerdì 12 per ricevere il premio del Prato Film Festival e introdurre la visione dl "Milano trema: la polizia vuole giustizia".

Infine, sempre al Garibaldi Milleventi, il 13 aprile la proclamazione di alcuni vincitori dei cortometraggi con Neri Parenti.

"Il Prato Film Festival torna con un programma davvero ricco e variegato, che coinvolge tutta la città – sottolinea Romeo Conte – L’edizione di quest’anno viaggia su più temi: la commedia, uno dei generi più nobili e importanti del nostro cinema, ma anche argomenti di attualità come la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente. Messaggi che lanciamo a tutti, ma soprattutto ai più giovani". Tra il liceo Copernico, il teatro Francesco Nuti di Manifatture Digitali Cinema, il convitto nazionale Cicognini, il Garibaldi/Milleventi sono in programma proiezioni gratuite, masterclass, incontri con il pubblico e iniziative per gli studenti. Il programma si può consultare sul sito del festival www.pratofilmfestival.it.

F.B.