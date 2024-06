Bando del Gal Appennino Aretino, a favore di microimprese del settore del commercio

Arezzo, 25 giugno 2024 – Il Bando del GAL Appennino Aretino, ultimo della Programmazione LEADER 2014-2022, ha avuto un buon esito con 21 domande di aiuto presentate. L’operazione 6.4.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali" II Fase prevede un sostegno alle microimprese commerciali del territorio del GAL Appennino Aretino, che operano nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, bar e ristorazione. Il contributo a fondo perduto è del 40% delle spese ritenute ammissibili per investimenti di riqualificazione, opere edili e impiantistica, acquisto di arredi e dotazioni, nuovi macchinari e attrezzature. Le risorse, € 220.000,00 di dotazione finanziaria del Bando più € 30.000,00 di economie liberate da altre misure, soddisfano interamente tutte le richieste. La Graduatoria Preliminare è stata pubblicata sul BURT n. 25 parte III del 19 giugno 2024 e sul Sito web www.galaretino.it. Le Domande tutte potenzialmente finanziabili passano ora in Commissione istruttoria per la valutazione e se l’esito sarà positivo saranno tutte finanziate e il GAL potrà inviare loro l’Atto di Assegnazione del contributo. Il sostegno del GAL Appennino Aretino, al territorio rurale e montano della provincia di Arezzo è attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale