Bandecchi sindaco di Terni, la presunta incompatibilità respinta a maggioranza

Terni, 19 giugno 2023 - Riunito alle 10.30, il primo consiglio comunale di Terni fuoriuscito dalle recenti elezioni amministrative solo intorno alle 17, con tre o quattro sospensioni, ha votato a maggioranza, per appello nominale, la convalida degli eletti, compresa quella del sindaco Stefano Bandecchi. Ventuno voti favorevoli, l'intera maggioranza di Alternativa Popolare più lo stesso primo cittadino; 12 contrari, tutte le opposizioni in un singolare abbraccio tra Pd, FdI, M5S e Fi. A prescindere da eventuali sviluppi amministrativi o giudiziari, Stefano Bandecchi è formalmente il nuovo sindaco di Terni. Il primo cittadino domenica sera , a sorpresa, aveva annunciato via social le proprie dimissioni dalle cariche di presidente della Ternana Calcio e di Unicusano, l'ateneo telematico proprietario della stessa Ternana. Sanata la presunta incompatibilità che era stata sollevata dalla segretaria comunale Noemi Spagna Musso? Assolutamente sì secondo la maggioranza, decisamente 'no' per le opposizioni. In oltre sei ore di confronto serrato, a tratti spigoloso, non sono mancate frecciate velenose da una parte e dall'altra. La segretaria, più volte tirata in ballo anche dalle opposizioni, ha precisato che non è sua competenza stabilire se le dimissioni di Bandecchi da presidente di Ternana e Unicusano sanino la presunta incompatibilità con la carica di sindaco, rivolgendosi ai consiglieri e invitandoli a più riprese ad “assumersi le proprie responsabilità”.