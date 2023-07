Bambina pisana gravissima dopo un incidente stradale in Val d’Aosta. Feriti anche i genitori

Aosta, 10 luglio 2023 – Una bambina di 5 anni residente a Pisa è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto domenica, poco dopo le 15,30, sulla statale 26 nel comune di Pontey, in Val d’Aosta. La bimba viaggiava con i genitori, anche loro rimasti feriti (la madre ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni), quando l'auto condotta dal padre si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla corsia opposta con alla guida un aostano di 55 anni.

Da una prima ricostruzione dell'incidente, fatta dai carabinieri, l'uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l'auto della famiglia di turisti. Madre e figlia sono state portate in ospedale in elicottero. La piccola è subito stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico (per un trauma all'addome), e poi elitrasportata a Torino. I due uomini sono stati portati in ospedale in ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale dell'Anas.