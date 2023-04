Balneari, Salvini: “Norme per tutelare chi lascia e chi resta”

Massa Carrara, 16 aprile 2023 – Balneari: il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini – intervenendo a un'iniziativa elettorale a Massa (Massa Carrara) a sostegno di Francesco Persiani – ha parlato sull’argomento.

"L'obiettivo – ha detto – è prevedere una norma che indennizzi chi volesse lasciare l'attività per quello che ha investito in questi anni. Per chi volesse continuare, una premialità per il fatto di essere li da tanti anni. Occorre garantire a chi vuole andare avanti di farlo, e a chi vuole uscire riconoscere il sacrificio in tanti anni. È quello che stiamo cercando di far capire all'Europa”.