Cos’è il bacio Giove Venere: i due pianeti vicinissimi, spettacolo in cielo

Il "bacio" tra Giove e Venere in un grafico dell'Osservatorio astronomico dell'Università di Siena

Firenze, 1 marzo 2023 – Tutti con gli occhi al cielo per il bacio tra Giove e Venere. Spettacolo in cielo nella serata di mercoledì 1 marzo, anche se il tutto continuerà nei prossimi giorni. Ci sono due pianeti vicinissimi. Giove e Venere sembrano quasi sfiorarsi, in un metaforico bacio molto apprezzato dagli esperti e dagli appassionati di astronomia.

Anche nei cieli di Toscana lo spettacolo è perfettamente visibile, e sui social network si sprecano i post e le foto degli appassionati che riescono ad immortalare, con obbiettivi speciali, lo spettacolo celeste.

Ma cos’è il bacio di Giove e Venere? E un avvicinamento tra i due pianeti, che sono più luminosi delle stelle normali. Un avvicinamento che è anche un’illusione prospettica. I pianeti non sono prettamente vicini, ma a occhio nudo sembrano sfiorarsi. Nella sera del 1 marzo Venere sarà più in basso rispetto a Giove. Nella notte del 2 marzo invece sarà Venere a essere più in alto.

Il risultato di questo avvicinamento e, a occhio nudo, spettacolare: i due astri luminosi sono vicinissimi, quasi si fondono.